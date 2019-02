La polémique enflait vendredi en Grèce après les incendies qui ont ravagé lundi la région d'Athènes, dont le bilan s'est alourdi à 87 morts, le gouvernement tentant de se dédouaner en désignant une piste criminelle et mettant en cause des décennies d'urbanisme anarchique. Dans des déclarations...

Mohamed El Brini est un éditeur de presse mythique. Après avoir dirigé et développé le quotidien Al Ittihad Al Ichtiraki, il avait fondé Al Ahdath Al Maghribia, une grande réussite éditoriale, dans le fond et dans la forme, dans...

C'est par le truchement d'une agence américaine, Associated Press, que les Marocains ont "appris" que Rabat a rappelé ou "retenu" (formulation non précise) son ambassadeur en Arabie saoudite. C'est maintenant par le biais d'une agence russe, Sputnik, que les Marocains apprennent qu'il n'en est...

Dans le cadre de la simplification des démarches administratives pour les citoyens, le Ministère de l’Intérieur et le Ministère de l’Economie et des...

Membres du collectif The Lions Crew, trois jeunes danseurs marocains, Omar, Hamza et Ahmed, tous au début de la vingtaine, se sont retrouvés le 10 janvier 2019 dans un centre de rétention pour migrants clandestins à Rotterdam, aux Pays-Bas.

Près de 92.000 entreprises ont été créées en 2018, selon l’OMPIC. Les régions de Tanger et de Casablanca ont été les plus dynamiques. Une performance qui ne se reflète pas sur la croissance économique et l’investissement…

Médias24 est un journal économique marocain en ligne qui fournit des informations orientées business, marchés, data et analyses économique. Retrouvez en direct et en temps réel, en photos et en vidéos, toute l’actualité économique, politique, sociale, et culturelle au Maroc avec Médias24

Notre journal s’engage à vous livrer une information précise, originale et sans parti-pris vis à vis des opérateurs.